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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨など
＜国内＞
13:30 鉱工業生産(3月) 2.2％
13:30 設備稼働率(3月) -2.8％
＜海外＞
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(4月) 87.3％
15:00 英・消費者物価コア指数(4月) 1.1％
15:00 英・生産者物価産出指数(4月) 1.9％
17:00 南ア・消費者物価指数(4月) 4.3％ 3.2％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(4月) 0.6％ 0.6％
21:30 加・消費者物価指数(4月) 2.2％
欧・ECBが金融安定報告書公表
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月27-28日会合分)
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・アトランタ連銀総裁がブルームバーグ・ビジネスウィーク主催イベントに参加
香港・株式市場は祝日のため休場(仏誕節)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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