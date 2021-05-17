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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2021年5月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50　貸出先別貸出金 法人(3月)　　7.46％
08:50　国内企業物価指数(4月)　3.1％　1.0％
15:00　工作機械受注(4月)　　65.1％


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(4月)　　0.41％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(4月)　19.8％　25.6％
11:00　中・不動産投資(年初来)(4月)　20.0％　25.6％
11:00　中・調査失業率(4月)　5.2％　5.3％
11:00　中・鉱工業生産指数(4月)　10.0％　14.1％
11:00　中・小売売上高(4月)　25.0％　34.2％
11:30　タイ・GDP(1-3月)　-3.6％　-4.2％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(5月)　2.44％　1.58％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(5月15日まで1カ月間)　0.37％　0.33％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月)　23.9　26.3
23:00　米・NAHB住宅市場指数(5月)　83　83
25:00　露・GDP(1-3月)　-1.2％　-1.8％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(5月16日まで1カ月間)　　21.62億ドル
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月)　　42億ドル


米・アトランタ連銀オンラインイベント(18日まで)、クラリダ連邦準備制度理事会(FRB)副議長らが参加

ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁とゲオルギエバ国際通貨基金(IMF)専務理事がジェンダーイベントに参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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