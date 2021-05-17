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*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50 貸出先別貸出金 法人(3月) 7.46％
08:50 国内企業物価指数(4月) 3.1％ 1.0％
15:00 工作機械受注(4月) 65.1％
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(4月) 0.41％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(4月) 19.8％ 25.6％
11:00 中・不動産投資(年初来)(4月) 20.0％ 25.6％
11:00 中・調査失業率(4月) 5.2％ 5.3％
11:00 中・鉱工業生産指数(4月) 10.0％ 14.1％
11:00 中・小売売上高(4月) 25.0％ 34.2％
11:30 タイ・GDP(1-3月) -3.6％ -4.2％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(5月) 2.44％ 1.58％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(5月15日まで1カ月間) 0.37％ 0.33％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月) 23.9 26.3
23:00 米・NAHB住宅市場指数(5月) 83 83
25:00 露・GDP(1-3月) -1.2％ -1.8％
27:00 ブ・貿易収支(週次)(5月16日まで1カ月間) 21.62億ドル
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月) 42億ドル
米・アトランタ連銀オンラインイベント(18日まで)、クラリダ連邦準備制度理事会(FRB)副議長らが参加
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁とゲオルギエバ国際通貨基金(IMF)専務理事がジェンダーイベントに参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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