関連記事
記事提供元：フィスコ
*10:29JST ダブルスタンダード---ストップ高買い気配、大幅増益・増配見通しで買い安心感
ダブルスタンダード<3925>はストップ高買い気配。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は11.1億円で前期比0.7％増益、従来計画の12.5億円は下回ったが、第3四半期累計2ケタ減益から増益転換を果たしている。22年3月期は16億円で同44.3％増と大幅増益見通し、年間配当金も前期比15円増配となる70円を計画している。足元は先行き懸念から株価の下落ピッチが速まっていただけに、大幅増益・増配見通しを受けて買い安心感が一気に高まる展開へ。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- いすゞ 大幅反発、今期好業績見通しや株主還元拡充方針を評価 5/14 10:11
- 出来高変化率ランキング（9時台）～いすゞ、ミツバなどがランクイン 5/14 10:09
- アシックス 一時ストップ高、第1四半期営業益は想定を大幅に上回る着地へ 5/14 09:59
- ＯＤＫソリューションズ 2022年3月期～2024年3月期の中期経営計画を発表 5/14 09:37
- プロスペクト 21年3月期は2ケタ増収、不動産事業・再生可能エネルギー事業ともに増収 5/14 09:35
広告
広告
広告