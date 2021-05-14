

*10:29JST ダブルスタンダード---ストップ高買い気配、大幅増益・増配見通しで買い安心感

ダブルスタンダード<3925>はストップ高買い気配。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は11.1億円で前期比0.7％増益、従来計画の12.5億円は下回ったが、第3四半期累計2ケタ減益から増益転換を果たしている。22年3月期は16億円で同44.3％増と大幅増益見通し、年間配当金も前期比15円増配となる70円を計画している。足元は先行き懸念から株価の下落ピッチが速まっていただけに、大幅増益・増配見通しを受けて買い安心感が一気に高まる展開へ。《TY》