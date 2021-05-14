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記事提供元：フィスコ
*09:37JST ＯＤＫソリューションズ---2022年3月期～2024年3月期の中期経営計画を発表
ＯＤＫソリューションズ<3839>は4月30日、2022年3月期～2024年3月期における経営目標、数値目標を盛り込んだ中期経営計画を発表。
グループ全体での成長に向けた経営基盤の確立をグループの基本戦略とする。グループ内各事業の収益力最大化、グループ全体での事業ポートフォリオ設計を重点課題とし、各企業（事業）が得意領域を伸長し、自立した企業の連合体を目指すとしている。
また、このほか、グループ全体での企業価値向上に向けたガバナンスの構築、グループ経営推進に向けた本社機能の最適化・役割の明確化、グループ全体での最適な経営資源配分の実現、東京証券取引所の市場再編にともなう改訂に対するグループ全体での対応に取り組んでいく。
2024年3月期の業績目標は、売上高80億円、経常利益8億円、配当は年10円の安定配当を堅持することを目指す。《ST》
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