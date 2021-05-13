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記事提供元：フィスコ
*15:41JST 日本電気を対象とするプット型eワラントが前日比2倍の大幅上昇（13日10:52時点のeワラント取引動向）
手仕舞い売りとしてはビットコイン2021年6月 マイナス3倍トラッカー1回 6月 64,500米ドル、JFEホールディングス<5411>コール136回 6月 1,300円、ソフトバンクグループ<9984>プット445回 6月 9,300円、野村日経225レバレッジETF プラス5倍トラッカー22回 6月 13,500円、任天堂<7974>コール422回 6月 73,000円などが見られる。
上昇率上位は日本電気<6701>プット135回 6月 4,500円（前日比2倍）、日本電気プット136回 6月 5,500円（+93.6%）、セブン＆アイ・ホールディングス<3382>コール154回 6月 5,600円（+79.1%）、日本電気プット137回 6月 6,400円（+73.6%）、セブン＆アイ・ホールディングスコール153回 6月 4,950円（+66.3%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
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