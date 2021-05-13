テックポイント　ストップ高買い気配、21年12月期の営業利益予想を上方修正、車載カメラ市場で需要増／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:42JST <6697> テックポイント 1623 カ -
ストップ高買い気配。21年12月期の営業利益を従来予想の7.94億円から13.29億円（前期実績4.09億円）に上方修正している。車載カメラシステム市場からの需要が増加していることに加え、監視カメラシステム市場で製品ラインアップが好評を博しており、利益が拡大する見通し。第1四半期（21年1-3月）の営業利益は5.00億円（前年同期実績0.04億円）で着地している。《FA》
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