

*07:32JST NY原油：続伸で66.08ドル、原油在庫は減少

NY原油先物6月限は、続伸（NYMEX原油6月限終値：66.08 ↑0.80）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比+0.80ドルの66.08ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.97ドル−66.63ドル。アジア市場で64.97ドルまで下げたが、原油在庫の減少や需要増加の思惑は消えていないことから、ニューヨーク市場の中盤にかけて66.63ドルまで買われた。ただ、時間外取引では株安を嫌って65ドル台後半でもみ合う状態が続いた。《FA》