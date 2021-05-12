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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など

2021年5月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(5月10日現在、日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(3月)　102.8　98.7
14:00　景気一致指数(3月)　92.9　89.9


＜海外＞
15:00　独・CPI(4月)　0.7％　0.7％
15:00　英・鉱工業生産指数(3月)　　1.0％
15:00　英・GDP(1-3月)　-6.2％　-7.3％
15:00　英・商品貿易収支(3月)　　-164.42億ポンド
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月)　1.0％　-1.0％
21:00　印・CPI(4月)　4.13％　5.52％
21:00　印・鉱工業生産(3月)　20.0％　-3.6％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(3月)　　-2.0％
21:30　米・消費者物価コア指数(4月)　2.3％　1.6％
27:00　米・財政収支(4月)　　-6596億ドル


印・貿易収支(4月、15日までに)　-151.5億ドル　-139.3億ドル

米・バイデン大統領が民主・共和両党の上・下院幹部とホワイトハウスで会談

米・クラリダFRB副議長が講演

欧・欧州委員会が経済見通しを発表

英・中銀総裁が講演

国際エネルギー機関(IEA)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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