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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(5月10日現在、日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(3月) 102.8 98.7
14:00 景気一致指数(3月) 92.9 89.9
＜海外＞
15:00 独・CPI(4月) 0.7％ 0.7％
15:00 英・鉱工業生産指数(3月) 1.0％
15:00 英・GDP(1-3月) -6.2％ -7.3％
15:00 英・商品貿易収支(3月) -164.42億ポンド
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月) 1.0％ -1.0％
21:00 印・CPI(4月) 4.13％ 5.52％
21:00 印・鉱工業生産(3月) 20.0％ -3.6％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(3月) -2.0％
21:30 米・消費者物価コア指数(4月) 2.3％ 1.6％
27:00 米・財政収支(4月) -6596億ドル
印・貿易収支(4月、15日までに) -151.5億ドル -139.3億ドル
米・バイデン大統領が民主・共和両党の上・下院幹部とホワイトハウスで会談
米・クラリダFRB副議長が講演
欧・欧州委員会が経済見通しを発表
英・中銀総裁が講演
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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