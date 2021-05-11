ワークマン　大幅反発、順調な決算をストレートに好感／新興市場スナップショット



*13:24JST <7564> ワークマン 7840 +310

大幅反発。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は前期比25.0％増の239.55億円で着地した。22年3月期の営業利益予想も同7.8％増の266.73億円と伸びを見込んでいる。アンバサダーとの製品開発で新機能・新カテゴリーに挑戦して客層拡大に取り組むほか、イベントやメディア露出などのPRとマーチャンダイジングを連動させて販促効果の最大化を図る。21年3月期の年間配当は従来予想（50.00円）を上回る64.00円で、22年3月期の年間配当予想も64.00円と発表。《TY》