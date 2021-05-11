メイコー　年初来高値、22年3月期の営業利益予想は42.7％増、年間配当40円に増配へ／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:46JST <6787> メイコー 2778 +327
年初来高値。22年3月期の営業利益予想を前期比42.7％増の95.00億円と発表している。車載向け基板が好調に推移するほか、スマートフォン向け基板も5G用途が増加すると見込む。また、ベトナムでモジュール基板の生産ライン投資を進めている。年間配当予想は40.00円（前期20.00円）に増やす。21年3月期の営業利益は受注好調を映して28.3％増の66.57億円で着地した。《FA》
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