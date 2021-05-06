

*14:47JST エノモト---繰延税金資産の計上により、業績予想を上方修正

エノモト<6928>は4月30日、2021年3月期において繰延税金資産を計上する見込みとなったことを発表。それに伴い、2021年3月期の業績予想についても修正した。

同社は2021年3月期および今後の業績動向等を勘案し検討した結果、繰延税金資産を追加計上することし、法人税等調整額（3.12億円の利益）を計上する見込み。

また、2021年3月期通期連結業績予想数値を売上高229億円（前回予想比0.9％増）、営業利益15.5億円（同3.3％増）、経常利益15.5億円（同3.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益14.5億円（同20.8％増）と上方修正した。《ST》