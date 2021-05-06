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出来高変化率ランキング（10時台）～大真空、野村原油などがランクイン

2021年5月6日 10:57

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記事提供元：フィスコ


*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～大真空、野村原油などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月6日　10:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<7433> 伯東　　　　　　　 550600 　70640　 679.45% 18.11%
<7625> ダイニング　　　　　3493100 　591020　 491.03% 23.05%
<8005> スクロール　　　　　2058000 　403800　 409.66% 2.3%
<6232> ACSL　　　　　　229600 　58880　 289.95% 5.92%
<2621> IS米国債年20年ヘッジ有　　89741 　24553.4　 265.49% 0.94%
<3196> ホットランド　　　　107400 　33500　 220.6% 4.43%
<2039> 原油ベア　　　　　　35951 　11615.2　 209.52% -2.94%
<1699>* 野村原油　　　　　　16638700 　5407326　 207.71% 2.41%
<1369> DIAM225　　　6644 　2174.8　 205.5% 1.96%
<7831> ウイルコHD　　　　10338800 　3602740　 186.97% 19.71%
<6080> M&Aキャピ　　　　218500 　76560　 185.4% -8.1%
<4345> シーティーエス　　　187400 　66080　 183.6% 6.38%
<1591>* J日経400　　　　3135 　1133　 176.7% 2.28%
<1542> 純銀信託　　　　　　28093 　10209.4　 175.17% 1.88%
<5541> 大平金　　　　　　　348000 　141580　 145.8% 5.99%
<6552> GameWith　　148400 　63080　 135.26% -10.81%
<3064> MRO　　　　　　　2402900 　1066880　 125.23% -8.64%
<3667> enish　　　　　203600 　94540　 115.36% 0.79%
<9468> KADOKAWA　　412100 　196080　 110.17% -6.43%
<7600> 日本MDM　　　　　85600 　41140　 108.07% 5.39%
<3496> アズーム　　　　　　35800 　17500　 104.57% 16.97%
<2148> ITM　　　　　　　208400 　102440　 103.44% 2.65%
<8165> 千趣会　　　　　　　177000 　87300　 102.75% 3.59%
<9513> Jパワー　　　　　　1464200 　752440　 94.59% -2.63%
<8914> エリアリンク　　　　198400 　112460　 76.42% 2.55%
<4389> プロパティDBK　　142600 　81460　 75.06% -10.24%
<6962>* 大真空　　　　　　　85300 　49280　 73.09% 7.55%
<9672> 都競馬　　　　　　　195500 　114160　 71.25% -2.2%
<3913> sMedio　　　　29000 　17020　 70.39% -6.17%
<6474> 不二越　　　　　　　95400 　56940　 67.54% 2.04%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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