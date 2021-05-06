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*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～大真空、野村原油などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月6日 10:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7433> 伯東 550600 70640 679.45% 18.11%
<7625> ダイニング 3493100 591020 491.03% 23.05%
<8005> スクロール 2058000 403800 409.66% 2.3%
<6232> ACSL 229600 58880 289.95% 5.92%
<2621> IS米国債年20年ヘッジ有 89741 24553.4 265.49% 0.94%
<3196> ホットランド 107400 33500 220.6% 4.43%
<2039> 原油ベア 35951 11615.2 209.52% -2.94%
<1699>* 野村原油 16638700 5407326 207.71% 2.41%
<1369> DIAM225 6644 2174.8 205.5% 1.96%
<7831> ウイルコHD 10338800 3602740 186.97% 19.71%
<6080> M&Aキャピ 218500 76560 185.4% -8.1%
<4345> シーティーエス 187400 66080 183.6% 6.38%
<1591>* J日経400 3135 1133 176.7% 2.28%
<1542> 純銀信託 28093 10209.4 175.17% 1.88%
<5541> 大平金 348000 141580 145.8% 5.99%
<6552> GameWith 148400 63080 135.26% -10.81%
<3064> MRO 2402900 1066880 125.23% -8.64%
<3667> enish 203600 94540 115.36% 0.79%
<9468> KADOKAWA 412100 196080 110.17% -6.43%
<7600> 日本MDM 85600 41140 108.07% 5.39%
<3496> アズーム 35800 17500 104.57% 16.97%
<2148> ITM 208400 102440 103.44% 2.65%
<8165> 千趣会 177000 87300 102.75% 3.59%
<9513> Jパワー 1464200 752440 94.59% -2.63%
<8914> エリアリンク 198400 112460 76.42% 2.55%
<4389> プロパティDBK 142600 81460 75.06% -10.24%
<6962>* 大真空 85300 49280 73.09% 7.55%
<9672> 都競馬 195500 114160 71.25% -2.2%
<3913> sMedio 29000 17020 70.39% -6.17%
<6474> 不二越 95400 56940 67.54% 2.04%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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