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記事提供元：フィスコ
*20:09JST 欧州為替：ドル・円伸び悩み、ユーロ買い・米ドル売り拡大の影響も
5日の欧州市場でドル・円は、109円20銭台で推移。ユーロ買い・米ドル売りの取引が増えており、この影響で米ドル買い・円売りは縮小気味。ここまでの取引レンジは、ドル・円が109円40銭から109円25銭まで下落、ユーロ・円は130円99銭から131円39銭で推移、ユーロ・ドルは1.1987ドルから1.2017ドルで推移している。
・NY原油先物（時間外取引）：高値66.67ドル 安値66.03ドル 直近66.47ドル《MK》
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