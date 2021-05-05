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欧州為替：ドル・円伸び悩み、ユーロ買い・米ドル売り拡大の影響も

2021年5月5日 20:09

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記事提供元：フィスコ


*20:09JST 欧州為替：ドル・円伸び悩み、ユーロ買い・米ドル売り拡大の影響も
5日の欧州市場でドル・円は、109円20銭台で推移。ユーロ買い・米ドル売りの取引が増えており、この影響で米ドル買い・円売りは縮小気味。ここまでの取引レンジは、ドル・円が109円40銭から109円25銭まで下落、ユーロ・円は130円99銭から131円39銭で推移、ユーロ・ドルは1.1987ドルから1.2017ドルで推移している。

・NY原油先物（時間外取引）：高値66.67ドル　安値66.03ドル　直近66.47ドル《MK》

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