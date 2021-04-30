

*17:35JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は151円34銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円35銭 高値151円39銭 安値151円32銭 引け151円34銭

売買高総計15735枚

2年 424回 -0.125％

5年 147回 -0.095％

10年 362回 0.090％

20年 176回 0.460％

債券先物6月限は、151円35銭で取引を開始。日銀の5月国債買入方針が4月から変更なかったことを好感して買いが先行し、151円39銭まで上げた。その後、連休明けからの国債入札への警戒感から売りが優勢になったもようで、151円32銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と10年債が買われ、5年債と20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.16％、10年債は1.64％、30年債は2.30％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.20％、英国債は0.82％、オーストラリア10年債は1.73％、NZ10年債は1.63％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・1-3月期GDP速報値（前年比予想：-2.0％、10-12月期：-4.9％）

・18:00 ユーロ圏・4月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.5％、3月：+1.3％）

・18:00 ユーロ圏・3月失業率（予想：8.3％、2月：8.3％）

・21:00 南ア・3月貿易収支（予想：+260億ランド、2月：+290億ランド）

・21:30 米・3月個人所得（前月比予想：+20.2％、2月：-7.1％）

・21:30 米・3月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+4.2％、2月：-1.0％）

・21:30 米・3月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.8％、2月：+1.4％）

・21:30 米・1-3月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.7％、10-12月期：+0.7％）

・22:45 米・4月シカゴ購買部協会景気指数（予想：65.3、3月：66.3）

・23:00 米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：87.5、速報値：86.5）《KK》