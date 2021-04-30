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記事提供元：フィスコ
*16:29JST システムサポート---オートメーション・エニウェアより「Advanced Solution Award」を受賞
システムサポート<4396>は28日、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）ソフトウェアプロバイダのオートメーション・エニウェア・ジャパンの「Automation Anywhere Japan Partner Awards 2021」において、「Advanced Solution Award」を受賞したと発表した。
オートメーション・エニウェアは、Bot（ソフトウェアロボット）を使用したRPA分野のリーダー企業。「Advanced Solution Award」は、オートメーション・エニウェアが提供する先進的なソリューションをいち早く顧客に提案し、ソリューション展開と案件推進に最も貢献したパートナー企業に贈られる賞である。
今回、AIソリューションであるIQ Botをいち早く自社導入し、提案活動に積極的に取り組んできたことが評価され、受賞に繋がったとしている。《ST》
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