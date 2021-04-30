

*15:22JST 日本電技---2021年3月期通期連結業績予想と配当予想の修正を発表

日本電技<1723>は27日、最近の業績動向を踏まえ、2020年11月に公表した2021年3月期連結業績予想と配当予想を修正したと発表した。

コロナ禍による工事現場の閉鎖等の影響が軽微にとどまり、加えて空調計装関連事業の既設工事及び産業システム関連事業の増加等により、連結業績予想は売上高が前回予想比6.5%増の340.79億円、営業利益が同9.1%増の45.84億円、経常利益が同9.6%増の46.6億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同13.4%増の33.24億円にそれぞれ修正した。

また、業績予想の修正に伴い、2021年3月期期末配当予想を1株当たり15.00円増額し、115.00円に修正した。《ST》