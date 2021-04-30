関連記事
記事提供元：フィスコ
*15:22JST 日本電技---2021年3月期通期連結業績予想と配当予想の修正を発表
日本電技<1723>は27日、最近の業績動向を踏まえ、2020年11月に公表した2021年3月期連結業績予想と配当予想を修正したと発表した。
コロナ禍による工事現場の閉鎖等の影響が軽微にとどまり、加えて空調計装関連事業の既設工事及び産業システム関連事業の増加等により、連結業績予想は売上高が前回予想比6.5%増の340.79億円、営業利益が同9.1%増の45.84億円、経常利益が同9.6%増の46.6億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同13.4%増の33.24億円にそれぞれ修正した。
また、業績予想の修正に伴い、2021年3月期期末配当予想を1株当たり15.00円増額し、115.00円に修正した。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- USEN-NEXT HOLDINGS バラエティ豊かなコンテンツを揃えた「USEN Kids」の提供を発表 4/30 15:24
- ハウスドゥ リバースモーゲージの保証事業で京滋信用組合と提携 4/30 15:20
- LeTech Starwood Capital Asia Limited とのパイプライン契約締結 4/30 15:17
- 日電硝 上昇する13週線を支持線とした強いトレンド 4/30 14:59
- ブイキューブ 伸び悩み大幅続落、第1四半期好決算発表も目先の出尽くし感に 4/30 14:56
広告
広告
広告