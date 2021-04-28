

*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか陸運業、鉄鋼、パルプ・紙、医薬品なども下落。一方、証券業が上昇率トップ。そのほか鉱業、輸送用機器、その他製品、不動産業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 証券業 ／ 403.61 ／ 1.82

2. 鉱業 ／ 220.72 ／ 1.78

3. 輸送用機器 ／ 2,987.67 ／ 1.57

4. その他製品 ／ 3,710.61 ／ 1.10

5. 不動産業 ／ 1,425.11 ／ 0.98

6. 電気機器 ／ 3,557.95 ／ 0.98

7. 保険業 ／ 974.24 ／ 0.97

8. ゴム製品 ／ 3,201.64 ／ 0.89

9. 石油・石炭製品 ／ 1,008.58 ／ 0.82

10. 非鉄金属 ／ 1,041.07 ／ 0.72

11. 銀行業 ／ 142.02 ／ 0.72

12. その他金融業 ／ 674.92 ／ 0.70

13. 金属製品 ／ 1,383.22 ／ 0.70

14. ガラス・土石製品 ／ 1,203.78 ／ 0.53

15. 電力・ガス業 ／ 373.41 ／ 0.45

16. 機械 ／ 2,294.85 ／ 0.43

17. サービス業 ／ 2,740.56 ／ 0.33

18. 精密機器 ／ 9,333.79 ／ 0.06

19. 建設業 ／ 1,155.53 ／ 0.02

20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,698.64 ／ -0.03

21. 卸売業 ／ 1,723.78 ／ -0.03

22. 小売業 ／ 1,407.1 ／ -0.18

23. 化学工業 ／ 2,297.26 ／ -0.21

24. 情報・通信業 ／ 5,261.47 ／ -0.21

25. 繊維業 ／ 572.81 ／ -0.25

26. 食料品 ／ 1,606.61 ／ -0.42

27. 水産・農林業 ／ 478.56 ／ -0.47

28. 空運業 ／ 194.16 ／ -0.77

29. 医薬品 ／ 3,044.86 ／ -1.09

30. パルプ・紙 ／ 549.4 ／ -1.20

31. 鉄鋼 ／ 431.95 ／ -1.20

32. 陸運業 ／ 1,902.65 ／ -1.77

33. 海運業 ／ 474.04 ／ -2.00《FA》