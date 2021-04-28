東和ハイシステム　大幅続伸、主力製品の売上好調で通期営業利益予想を上方修正／新興市場スナップショット



*13:27JST <4172> 東和ハイシステム 3170 +202

大幅続伸。21年9月期の営業利益を従来予想の4.14億円から5.47億円（前期実績3.84億円）に上方修正している。上半期に主力商品の「歯科電子カルテ統合システムHi Dental Spirit XR10-i」に加え、厚生労働省が推進するオンライン資格確認等システム関連が堅調に推移し、利益を押し上げる見通し。下半期については3月に開始予定だったオンライン資格確認等システムの本格運用開始が10月に延期されたことなどを鑑み、当初予想を据え置いている。《TY》