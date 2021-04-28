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航空電子　大幅反発、高い利益成長計画をポジティブ視へ

2021年4月28日 10:38

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記事提供元：フィスコ


*10:38JST 航空電子---大幅反発、高い利益成長計画をポジティブ視へ
航空電子<6807>は大幅反発。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は87億円で前期比37.9％減益となり、市場予想を15億円程度上回る着地になった。年間配当金も20円から25円に引き上げ。22年3月期は155億円で同78.0％増と大幅増益の予想。市場予想を10億円程度上振れ。また、5カ年の中期計画を発表、26年3月期経常利益は300億円を計画、コロナ前20年3月期の2倍以上の水準であり、非常にアグレッシブな計画をポジティブ視。《TY》

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