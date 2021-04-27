関連記事
*17:37JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は151円45銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円45銭 高値151円48銭 安値151円40銭 引け151円45銭
売買高総計15337枚
2年 423回 -0.135％
5年 147回 -0.100％
10年 362回 0.080％
20年 176回 0.440％
債券先物6月限は、151円45銭で取引を開始。日銀の5月国債買入方針の発表を翌日に控え、減額が示唆されるとの警戒感から売りが優勢になったといわれ、151円48銭から151円40銭まで下げた。その後は、日銀金融政策決定会合後の黒田総裁定例会見を見極めたいとのムードから取引は手控え気味になった。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、10年債と20年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は1.58％、30年債は2.25％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.24％、英国債は0.77％、オーストラリア10年債は1.73％、NZ10年債は1.58％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:00 米・2月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.0％、1月：+1.0％）
・22:00 米・2月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+11.8％、1月：+11.1％）
・23:00 米・4月消費者信頼感指数（予想：113.0、3月：109.7）
・23:00 米・4月リッチモンド連銀製造業指数（予想：22、3月：17）
・02:00 米財務省・7年債入札
・米連邦公開市場委員会（FOMC、28日まで）《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、リスクオン継続もFOMC控え売り縮小 4/27 17:25
- 大阪金概況：上昇、円安・ドル高や軟調な株価反映 4/27 16:05
- 主要企業の決算発表やFOMCの内容見極めで模様眺め機運広がる【クロージング】 4/27 16:04
- 日経VI：小幅に上昇、ポジション傾けにくく様子見ムード 4/27 16:00
- マザーズ先物概況:小幅続伸、75日線の重さが意識される展開 4/27 15:55
広告
広告
広告