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27日の日本国債市場概況：債券先物は151円45銭で終了

2021年4月27日 17:37

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記事提供元：フィスコ


*17:37JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は151円45銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円45銭 高値151円48銭 安値151円40銭 引け151円45銭
売買高総計15337枚

2年 423回 -0.135％
5年 147回 -0.100％
10年 362回 0.080％
20年 176回 0.440％

債券先物6月限は、151円45銭で取引を開始。日銀の5月国債買入方針の発表を翌日に控え、減額が示唆されるとの警戒感から売りが優勢になったといわれ、151円48銭から151円40銭まで下げた。その後は、日銀金融政策決定会合後の黒田総裁定例会見を見極めたいとのムードから取引は手控え気味になった。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、10年債と20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は1.58％、30年債は2.25％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.24％、英国債は0.77％、オーストラリア10年債は1.73％、NZ10年債は1.58％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:00　米・2月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.0％、1月：+1.0％）
・22:00　米・2月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+11.8％、1月：+11.1％）
・23:00　米・4月消費者信頼感指数（予想：113.0、3月：109.7）
・23:00　米・4月リッチモンド連銀製造業指数（予想：22、3月：17）
・02:00　米財務省・7年債入札
・米連邦公開市場委員会（FOMC、28日まで）《KK》

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