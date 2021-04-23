関連記事
記事提供元：フィスコ
*14:57JST オービック---プラス転換、今期業績見通しは市場コンセンサスやや下振れも
オービック<4684>は売り先行も後場にプラス転換。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は481億円で前期比11.2％増益、従来予想の453億円を上回った。22年3月期は520億円で同8.2％増益の見通し。引き続きクラウドを中心とした売上拡大を見込んでいる。ただ、市場予想は20億円程度下振れており、配当計画も据え置きとしていることで、ポジティブなインパクトは限定的との見方。いったん出尽くし感も先行する流れになっており売りが先行したが、後場に入ってプラスに転じている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 中外薬 反落、期ズレの影響で第1四半期は2ケタ営業減益に 4/23 14:46
- シグマクシス 大幅続伸、伊藤忠商事との資本提携や好業績見通しを好感 4/23 14:41
- いちご 年初来高値367円にあと1ティックに迫る 4/23 14:24
- エレマテック 大幅続伸、想定以上の業績推移や増配計画を評価 4/23 14:10
- 出来高変化率ランキング（13時台）～ステムリム、セキドなどがランクイン 4/23 13:50
広告
広告
広告