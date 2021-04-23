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オービック　プラス転換、今期業績見通しは市場コンセンサスやや下振れも

2021年4月23日 14:57

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記事提供元：フィスコ


*14:57JST オービック---プラス転換、今期業績見通しは市場コンセンサスやや下振れも
オービック<4684>は売り先行も後場にプラス転換。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は481億円で前期比11.2％増益、従来予想の453億円を上回った。22年3月期は520億円で同8.2％増益の見通し。引き続きクラウドを中心とした売上拡大を見込んでいる。ただ、市場予想は20億円程度下振れており、配当計画も据え置きとしていることで、ポジティブなインパクトは限定的との見方。いったん出尽くし感も先行する流れになっており売りが先行したが、後場に入ってプラスに転じている。《ST》

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