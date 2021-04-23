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*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ステムリム、セキドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月23日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6088> シグマクシス 717500 55220 1199.35% 10.06%
<7625> ダイニング 1066000 123760 761.34% 2.36%
<4599>*ステムリム 1260300 158880 693.24% 2.33%
<3969> エイトレッド 310800 51360 505.14% 13.1%
<8022> ミズノ 181500 30840 488.52% 6.29%
<8860> フジ住 238700 48260 394.61% -4.99%
<4582> シンバイオ 5077100 1262920 302.01% 2.61%
<1766> 東建コーポ 230600 63080 265.57% -0.97%
<6594> 日本電産 5535800 1594900 247.09% -5.73%
<4978> リプロセル 2036500 615540 230.85% 3.5%
<2477> 手間いらず 79300 27300 190.48% 3.99%
<7925> 前澤化 146500 53040 176.21% -0.54%
<9110> ユナイテド海 260200 98660 163.73% 5.18%
<9878>*セキド 1306500 498520 162.08% -17.92%
<4885> J−室町ケミカル 801300 311300 157.40% -3.1%
<9627> アインHD 258200 101920 153.34% 0.16%
<3232> 三交GHD 115700 47660 142.76% 2.73%
<3912>*モバファク 1240700 520280 138.47% -5.13%
<4733> OBC 218700 100360 117.92% 7.19%
<5351> 品川リフラ 41300 20080 105.68% 4.04%
<3688> カルタHD 137700 68720 100.38% 0.87%
<3865> 北越コーポ 732900 367540 99.41% -1.08%
<7898>*ウッドワン 186200 95580 94.81% -7.21%
<1345> 上場Jリート 116300 60500 92.23% 0.1%
<2788> アップル 758000 414400 82.92% -1.79%
<6081>*アライドアーキ 510500 279640 82.56% 4.33%
<7094>*NexTone 227600 127060 79.13% 6.61%
<3914>*JIG-SAW 168700 95200 77.21% 5.35%
<4684>*オービック 298800 168800 77.01% 0.85%
<1964>*中外炉 116500 66960 73.98% 4.78%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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