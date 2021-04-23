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出来高変化率ランキング（13時台）～ステムリム、セキドなどがランクイン

2021年4月23日 13:50

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記事提供元：フィスコ


*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ステムリム、セキドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月23日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6088> シグマクシス　　　 　717500 　55220　 1199.35% 10.06%
<7625> ダイニング　　　　 　1066000 　123760　 761.34% 2.36%
<4599>*ステムリム　　　　 　1260300 　158880　 693.24% 2.33%
<3969> エイトレッド　　　 　310800 　51360　 505.14% 13.1%
<8022> ミズノ　　　　　　 　181500 　30840　 488.52% 6.29%
<8860> フジ住　　　　　　 　238700 　48260　 394.61% -4.99%
<4582> シンバイオ　　　　 　5077100 　1262920　 302.01% 2.61%
<1766> 東建コーポ　　　　 　230600 　63080　 265.57% -0.97%
<6594> 日本電産 　　 　5535800 　1594900　 247.09% -5.73%
<4978> リプロセル　　　　 　2036500 　615540　 230.85% 3.5%
<2477> 手間いらず　　　　 　79300 　27300　 190.48% 3.99%
<7925> 前澤化　　　　　　 　146500 　53040　 176.21% -0.54%
<9110> ユナイテド海　　　 　260200 　98660　 163.73% 5.18%
<9878>*セキド　　　　　　 　1306500 　498520　 162.08% -17.92%
<4885> J−室町ケミカル　 　801300 　311300　 157.40% -3.1%
<9627> アインHD　　　　 　258200 　101920　 153.34% 0.16%
<3232> 三交GHD　　　　 　115700 　47660　 142.76% 2.73%
<3912>*モバファク　　　　 　1240700 　520280　 138.47% -5.13%
<4733> OBC　　　　　　 　218700 　100360　 117.92% 7.19%
<5351> 品川リフラ　　　　 　41300 　20080　 105.68% 4.04%
<3688> カルタHD 　137700 　68720　 100.38% 0.87%
<3865> 北越コーポ　　　　 　732900 　367540　 99.41% -1.08%
<7898>*ウッドワン　　　　 　186200 　95580　 94.81% -7.21%
<1345> 上場Jリート　　　 　116300 　60500　 92.23% 0.1%
<2788> アップル　　　　　 　758000 　414400　 82.92% -1.79%
<6081>*アライドアーキ　　 　510500 　279640　 82.56% 4.33%
<7094>*NexTone　　 　227600 　127060　 79.13% 6.61%
<3914>*JIG-SAW　　 　168700 　95200　 77.21% 5.35%
<4684>*オービック　　　　 　298800 　168800　 77.01% 0.85%
<1964>*中外炉　　　　　　 　116500 　66960　 73.98% 4.78%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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