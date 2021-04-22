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*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～太陽HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月22日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1514> 住石HD 87329900 2671920 3168.43% 8.53%
<3840> PATH 4287600 179040 2294.77% -17.86%
<3747> インタトレード 5254400 507080 936.21% -13.16%
<6166> 中村超硬 501100 49920 903.81% 2.12%
<4766> ピーエイ 2156500 296400 627.56% -0.49%
<9517> イーレックス 2396600 381480 528.24% 4.35%
<3647> ジースリーHD 12944200 2726300 374.79% -9.37%
<6617> 東光高岳 321500 70060 358.89% -0.52%
<3668> コロプラ 3239500 816840 296.59% -6.6%
<7694> M−いつも 191900 51840 270.18% 7.37%
<9474> ゼンリン 186900 53140 251.71% -2.74%
<7587> PALTEK 666500 194320 242.99% 0.29%
<3466> ラサールロジ 22831 6868.2 232.42% 2.27%
<6632> JVCKW 6701300 2182420 207.06% 0%
<3035> KTK 480300 164800 191.44% 5.29%
<4251> 恵和 429600 147420 191.41% 10%
<3680> ホットリンク 1111900 385100 188.73% 9.59%
<2060> フィード・ワン 296500 108040 174.44% 0.59%
<4293> セプテーニHD 2027300 755440 168.36% 4.17%
<3661> エムアップHD 163500 64080 155.15% -3.52%
<7092> Fast Fitness 253200 9986000.00% 1.5355%
<4109> ステラケミファ 159600 63920 149.69% 2.37%
<6937> 古河池 630900 255140 147.28% 1.98%
<1489> 高配当50 4080 1661.8 145.52% 0.73%
<4626>* 太陽HD 62300 27480 126.71% -0.17%
<4433> ヒトコムHD 170200 75440 125.61% 5.35%
<1356> TPXベア2 765090 339798 125.16% -2.74%
<4393> バンクオブイノベ 596200 271180 119.85% -11.54%
<1326> SPDRゴール 25766 12047.2 113.88% 0.55%
<1542> 純銀信託 28981 13608.4 112.96% 1.88%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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