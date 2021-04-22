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出来高変化率ランキング（14時台）～太陽HDなどがランクイン

2021年4月22日 14:46

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記事提供元：フィスコ


*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～太陽HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月22日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1514> 住石HD　　　　　 　87329900 　2671920　 3168.43% 8.53%
<3840> PATH　　　　　 　4287600 　179040　 2294.77% -17.86%
<3747> インタトレード　　 　5254400 　507080　 936.21% -13.16%
<6166> 中村超硬　　　　　 　501100 　49920　 903.81% 2.12%
<4766> ピーエイ　　　　　 　2156500 　296400　 627.56% -0.49%
<9517> イーレックス　　　 　2396600 　381480　 528.24% 4.35%
<3647> ジースリーHD　　 　12944200 　2726300　 374.79% -9.37%
<6617> 東光高岳　　　　　 　321500 　70060　 358.89% -0.52%
<3668> コロプラ　　　　　 　3239500 　816840　 296.59% -6.6%
<7694> M−いつも　　　　 　191900 　51840　 270.18% 7.37%
<9474> ゼンリン　　　　　 　186900 　53140　 251.71% -2.74%
<7587> PALTEK　　　 　666500 　194320　 242.99% 0.29%
<3466> ラサールロジ　　　 　22831 　6868.2　 232.42% 2.27%
<6632> JVCKW　　　　 　6701300 　2182420　 207.06% 0%
<3035> KTK　　　　　　 　480300 　164800　 191.44% 5.29%
<4251> 恵和　　　　　　　 　429600 　147420　 191.41% 10%
<3680> ホットリンク　　　 　1111900 　385100　 188.73% 9.59%
<2060> フィード・ワン　　 　296500 　108040　 174.44% 0.59%
<4293> セプテーニHD　　 　2027300 　755440　 168.36% 4.17%
<3661> エムアップHD　　 　163500 　64080　 155.15% -3.52%
<7092> Fast　　　　　 　Fitness 　253200　 9986000.00% 1.5355%
<4109> ステラケミファ　　 　159600 　63920　 149.69% 2.37%
<6937> 古河池　　　　　　 　630900 　255140　 147.28% 1.98%
<1489> 高配当50　　　　 　4080 　1661.8　 145.52% 0.73%
<4626>* 太陽HD　　　　　 　62300 　27480　 126.71% -0.17%
<4433> ヒトコムHD　　　 　170200 　75440　 125.61% 5.35%
<1356> TPXベア2　　　 　765090 　339798　 125.16% -2.74%
<4393> バンクオブイノベ　 　596200 　271180　 119.85% -11.54%
<1326> SPDRゴール　　 　25766 　12047.2　 113.88% 0.55%
<1542> 純銀信託　　　　　 　28981 　13608.4　 112.96% 1.88%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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