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記事提供元：フィスコ
*08:24JST 4/21
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29100.38、-584.99）
・NYダウは下落（33821.30、-256.33）
・ナスダック総合指数は下落（13786.27、-128.50）
・シカゴ日経225先物は下落（28625、大阪比-515）
・1ドル108円00-10銭
・SOX指数は下落（3121.43、-49.56）
・VIX指数は上昇（18.68、+1.39）
・米原油先物は下落（62.67、-0.76）
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・日銀「主要銀行貸出動向アンケート調査」（4月）
・国債買いオペ
・スーパーマーケット売上高（3月）
・訪日外国人客数（3月）
・英消費者物価指数（3月）
・英生産者物価指数（3月）
・米上院司法委小委員会がアップストア巡る公聴会
・中国上海モーターショー（28日まで）
・国際オリンピック委員会（IOC）理事会
・インドとベトナムは休場《ST》
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