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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：スーパーマーケット売上高、豪小売売上高、英消費者物価コア指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 スーパーマーケット売上高(3月) -2.1％
＜海外＞
07:45 NZ・消費者物価指数(1-3月) 1.5％ 1.4％
10:30 豪・小売売上高(3月) 1.0％ -0.8％
15:00 英・消費者物価コア指数(3月) 0.9％
15:00 英・生産者物価産出指数(3月) 0.9％
17:00 南ア・消費者物価指数(3月) 3.3％ 2.9％
21:30 加・消費者物価指数(3月) 1.1％
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
米・上院司法委小委員会がアップストア巡る公聴会
中・上海モーターショー(28日まで)
露・大統領が国民向け演説
国際オリンピック委員会(IOC)理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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