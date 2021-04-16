

*15:31JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか保険業、空運業、不動産業、精密機器なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、銀行業、鉄鋼、金属製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 229.17 ／ 2.57

2. 保険業 ／ 999.94 ／ 1.22

3. 空運業 ／ 193.24 ／ 0.91

4. 不動産業 ／ 1,487.97 ／ 0.86

5. 精密機器 ／ 9,698.63 ／ 0.77

6. ガラス・土石製品 ／ 1,222.94 ／ 0.66

7. 水産・農林業 ／ 495.45 ／ 0.51

8. 石油・石炭製品 ／ 1,046.13 ／ 0.50

9. 繊維業 ／ 589.62 ／ 0.45

10. 建設業 ／ 1,205.22 ／ 0.43

11. 卸売業 ／ 1,779.28 ／ 0.36

12. 食料品 ／ 1,644.48 ／ 0.33

13. 陸運業 ／ 1,948.03 ／ 0.32

14. パルプ・紙 ／ 565.84 ／ 0.31

15. その他金融業 ／ 699.35 ／ 0.25

16. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,783.34 ／ 0.22

17. その他製品 ／ 3,858.08 ／ 0.19

18. 電気機器 ／ 3,634.02 ／ 0.11

19. 化学工業 ／ 2,378.58 ／ 0.06

20. 情報・通信業 ／ 5,381.56 ／ 0.03

21. 小売業 ／ 1,459.45 ／ 0.01

22. ゴム製品 ／ 3,199.64 ／ -0.05

23. 証券業 ／ 409.57 ／ -0.09

24. サービス業 ／ 2,820.23 ／ -0.11

25. 非鉄金属 ／ 1,064.66 ／ -0.11

26. 医薬品 ／ 3,149.77 ／ -0.12

27. 機械 ／ 2,343.66 ／ -0.15

28. 輸送用機器 ／ 3,079.38 ／ -0.20

29. 金属製品 ／ 1,402.48 ／ -0.26

30. 鉄鋼 ／ 445.89 ／ -0.33

31. 銀行業 ／ 144.2 ／ -0.35

32. 電力・ガス業 ／ 379.72 ／ -0.68

33. 海運業 ／ 440.45 ／ -1.82《FA》