

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産、中固定資産投資(都市部)、米住宅建設許可件数など

＜国内＞



予定なし



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(3月) 0.36％

11:00 中・GDP(1-3月) 18.6％ 6.5％

11:00 中・鉱工業生産(3月) 18.0％ 35.1％

11:00 中・小売売上高(3月) 28.0％ 33.8％

11:00 中・不動産投資(3月) 38.3％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(3月) 27.0％ 35.0％

11:00 中・調査失業率(3月) 5.4％ 5.5％

15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(3月) -19.3％

18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(2月) 63億ユーロ

18:00 欧・ユーロ圏CPI(3月) 0.9％ 0.9％

21:00 ブ・全国失業率(2月)

21:30 米・住宅着工件数(3月) 162.0万戸 142.1万戸

21:30 米・住宅建設許可件数(3月) 174.8万戸 168.2万戸

23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(4月) 88.6 84.9



米・日米首脳会談

欧・ユーロ圏財務相会合

欧・非公式欧財務相理事会



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》