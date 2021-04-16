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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産、中固定資産投資(都市部)、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
予定なし
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(3月) 0.36％
11:00 中・GDP(1-3月) 18.6％ 6.5％
11:00 中・鉱工業生産(3月) 18.0％ 35.1％
11:00 中・小売売上高(3月) 28.0％ 33.8％
11:00 中・不動産投資(3月) 38.3％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(3月) 27.0％ 35.0％
11:00 中・調査失業率(3月) 5.4％ 5.5％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(3月) -19.3％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(2月) 63億ユーロ
18:00 欧・ユーロ圏CPI(3月) 0.9％ 0.9％
21:00 ブ・全国失業率(2月)
21:30 米・住宅着工件数(3月) 162.0万戸 142.1万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(3月) 174.8万戸 168.2万戸
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(4月) 88.6 84.9
米・日米首脳会談
欧・ユーロ圏財務相会合
欧・非公式欧財務相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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