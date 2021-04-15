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*06:30JST 今日の注目スケジュール：米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
サイバートラストが東証マザーズに新規上場(公開価格:1660円)
黒田日銀総裁が日銀支店長会議であいさつ
地域経済報告(さくらリポート)(4月、日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・失業率(3月) 5.7％ 5.8％
15:00 独・CPI(3月) 0.5％ 0.5％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(4月) 1.77％ 2.99％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 19.00％ 19.00％
20:30 印・貿易収支(3月) -140.5億ドル -126.2億ドル
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(2月) -4.7％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 74.4万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月) 37.5 51.8
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(4月) 16.3 17.4
21:30 米・小売売上高(3月) 5.0％ -3.0％
22:15 米・鉱工業生産指数(3月) 2.9％ -2.2％
22:15 米・設備稼働率(3月) 75.9％ 73.8％
23:00 米・企業在庫(2月) 0.5％ 0.3％
23:00 米・NAHB住宅市場指数(4月) 84 82
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(2月) 908億ドル
韓・中央銀行が政策金利発表
米・アトランタ連銀総裁がオンライン討論会に参加
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
米・クリーブランド総裁が講演
米・下院金融委小委員会がLIBOR終了巡る公聴会開催
米・財務省の半年次為替報告書の議会への提出期限
北朝鮮・故金日成主席誕生日
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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