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今日の注目スケジュール：米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高、米鉱工業生産指数など

2021年4月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


サイバートラストが東証マザーズに新規上場(公開価格:1660円)

黒田日銀総裁が日銀支店長会議であいさつ

地域経済報告(さくらリポート)(4月、日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・失業率(3月)　5.7％　5.8％
15:00　独・CPI(3月)　0.5％　0.5％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(4月)　1.77％　2.99％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　19.00％　19.00％
20:30　印・貿易収支(3月)　-140.5億ドル　-126.2億ドル
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(2月)　-4.7％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　74.4万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月)　37.5　51.8
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(4月)　16.3　17.4
21:30　米・小売売上高(3月)　5.0％　-3.0％
22:15　米・鉱工業生産指数(3月)　2.9％　-2.2％
22:15　米・設備稼働率(3月)　75.9％　73.8％
23:00　米・企業在庫(2月)　0.5％　0.3％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(4月)　84　82
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(2月)　908億ドル


韓・中央銀行が政策金利発表

米・アトランタ連銀総裁がオンライン討論会に参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演

米・クリーブランド総裁が講演

米・下院金融委小委員会がLIBOR終了巡る公聴会開催

米・財務省の半年次為替報告書の議会への提出期限

北朝鮮・故金日成主席誕生日


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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