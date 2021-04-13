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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、中貿易収支、石油輸出国機構(OPEC)月報など
＜国内＞
08:50 マネーストック(3月)
10:00 営業毎旬報告(4月10日現在、日本銀行)
紀文食品が東証1部に新規上場(公開価格:1160円)
衆院北海道2区補選が告示
＜海外＞
18:00 独・ZEW期待指数(4月) 79.1 76.6
21:30 米・消費者物価コア指数(3月) 1.6％ 1.3％
中・貿易収支(3月) 511.15億ドル 781.70億ドル
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・地区連銀(サンフランシスコ、カンザスシティー、クリーブランド、アトランタ、ボストン)総裁が人種差別関連イベントに参加
国際通貨基金(IMF)専務理事と欧州委員会のジェンティローニ委員(経済担当)が講演
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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