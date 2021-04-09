セルソース　大幅反発、オムロンヘルスケアと整形外科の領域で共同調査開始／新興市場スナップショット



*13:24JST <4880> セルソース 13920 +590

大幅反発。オムロン<6645>傘下のオムロンヘルスケア（京都府向日市）と整形外科の領域で共同調査を開始すると発表している。変形性膝関節症の予防と治療選択肢の充実が目的。セルソースの提携医療機関でPFC-FD（患者の血液から作製した多血小板血漿を処理・調製したもの）を用いた変形性膝関節症の治療を行う患者に対し、オムロンヘルスケアのひざ電気治療バンドを用いた治療の満足度を調査する。《TY》