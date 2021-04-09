

*08:15JST 4/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33503.57、+57.31）

・ナスダック総合指数は上昇（13829.31、+140.47）

・シカゴ日経225先物は上昇（29695、大阪比+25）

・SOX指数は上昇（3301.26、+34.80）

・VIX指数は低下（16.95、-0.21）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29708.98、-21.81）

・1ドル109円20-30銭

・米原油先物は下落（59.60、-0.17）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・4月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・安川電機<6506>、イオン<8267>など決算発表

・中国消費者物価指数（3月）

・中国生産者物価指数（3月）

・独鉱工業生産指数（2月）

・独貿易収支（2月）

・米生産者物価指数（3月）

・米卸売在庫（2月）

・フィリピンは休場《ST》