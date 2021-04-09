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記事提供元：フィスコ
*08:15JST 4/9
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33503.57、+57.31）
・ナスダック総合指数は上昇（13829.31、+140.47）
・シカゴ日経225先物は上昇（29695、大阪比+25）
・SOX指数は上昇（3301.26、+34.80）
・VIX指数は低下（16.95、-0.21）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29708.98、-21.81）
・1ドル109円20-30銭
・米原油先物は下落（59.60、-0.17）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・4月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・安川電機<6506>、イオン<8267>など決算発表
・中国消費者物価指数（3月）
・中国生産者物価指数（3月）
・独鉱工業生産指数（2月）
・独貿易収支（2月）
・米生産者物価指数（3月）
・米卸売在庫（2月）
・フィリピンは休場《ST》
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