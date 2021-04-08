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記事提供元：フィスコ
*08:12JST 4/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29730.79、+34.16）
・NYダウは上昇（33446.26、+16.02）
・1ドル109円80-90銭
・SOX指数は上昇（3266.46、+0.36）
・VIX指数は低下（17.16、-0.96）
・米原油先物は上昇（59.77、+0.44）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13688.84、-9.54）
・シカゴ日経225先物は下落（29680、大阪比-30）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・国際収支（経常収支）（2月）
・東京オフィス空室率（3月）
・景気ウォッチャー調査（3月）
・消費動向調査（3月）
・アイスコが新規上場
・国内ユニクロ売上高（3月）
・ファーストリテイリング<9983>、7＆iHD<3382>など決算発表
・独製造業受注（2月）
・ユーロ圏生産者物価指数（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（3月会合）《ST》
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