

*08:12JST 4/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29730.79、+34.16）

・NYダウは上昇（33446.26、+16.02）

・1ドル109円80-90銭

・SOX指数は上昇（3266.46、+0.36）

・VIX指数は低下（17.16、-0.96）

・米原油先物は上昇（59.77、+0.44）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（13688.84、-9.54）

・シカゴ日経225先物は下落（29680、大阪比-30）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・国際収支（経常収支）（2月）

・東京オフィス空室率（3月）

・景気ウォッチャー調査（3月）

・消費動向調査（3月）

・アイスコが新規上場

・国内ユニクロ売上高（3月）

・ファーストリテイリング<9983>、7＆iHD<3382>など決算発表

・独製造業受注（2月）

・ユーロ圏生産者物価指数（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（3月会合）《ST》