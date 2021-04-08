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記事提供元：フィスコ
*07:31JST NY原油：強含みで59.77ドル、在庫減少を想定した買いが入る
NY原油先物5月限は、強含み（NYMEX原油5月限終値：59.77 ↑0.44）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比+0.44ドルの59.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.12ドル−60.04ドル。原油在庫減少の思惑などで60.04ドルまで買われたが、米ドル安が一服していることや、米長期金利の下げ渋りを意識して上げ幅は縮小。通常取引終了後の時間外取引では主に59ドル台後半で推移している。《FA》
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