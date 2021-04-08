関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気ウォッチャー調査、アイスコが東証ジャスダックに新規上場、ユーロ圏生産者物価指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 国際収支(経常収支)(2月) 1兆8980億円 6468億円
08:50 BOP経常収支調整(2月) 1兆527億円 1兆4998億円
13:00 東京オフィス空室率(3月) 5.24
14:00 消費者態度指数(3月) 33.8
15:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(3月) 41.3
15:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月) 51.3
アイスコが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:2000円)
参院長野選挙区の補選、参院広島選挙区の再選挙が告示
＜海外＞
15:00 独・製造業受注(2月) 1.2％ 1.4％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月) 1.3％ 0％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月7日まで1カ月間)
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 71.9万件
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)がIMFの春季会合でパネル討論会に参加
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月会合)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 4/7の強弱材料 4/ 7 08:18
- 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米連邦公開市場委員会議事要旨、G20財務相・中央銀行総裁会議など 4/ 7 06:30
- 4/6の強弱材料 4/ 6 08:10
- 今日の注目スケジュール：家計支出、中財新サービス業PMI、国際通貨基金が世界経済見通し発表など 4/ 6 06:30
- 4/5の強弱材料 4/ 5 08:10
広告
広告
広告