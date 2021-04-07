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出来高変化率ランキング（14時台）～ワタベ、プロシップなどがランクイン

2021年4月7日 14:46

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記事提供元：フィスコ


*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ワタベ、プロシップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月7日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6982> リード　　　　　　 　3244800 　26820　 11998.43% 6.36%
<8186> 大塚家　　　　　　 　5592200 　452260　 1136.50% 11.36%
<2512> NF外債ヘッジ有　 　622830 　55756　 1017.06% -0.2%
<6814> 古野電　　　　　　 　660100 　67580　 876.77% 6.12%
<5933> アルインコ　　　　 　234300 　27400　 755.11% 7.18%
<6588> 東芝テック　　　　 　591000 　77140　 666.14% 9.75%
<7707> PSS　　　　　　 　4004900 　543920　 636.30% 11.63%
<3853> アステリア　　　　 　1401800 　217300　 545.10% 0.83%
<1345> 上場Jリート　　　 　633000 　105660　 499.09% 1.08%
<4696>* ワタベ　　　　　　 　758800 　131680　 476.25% 7.76%
<7851> カワセCS　　　　 　3311800 　609200　 443.63% 15.68%
<3683> サイバリンクス　　 　708100 　146380　 383.74% -6.99%
<3645> メディカルN　　　 　797800 　210120　 279.69% 10.4%
<3150> グリムス　　　　　 　484800 　131040　 269.96% 3.58%
<3933> チエル　　　　　　 　422100 　115600　 265.14% 7.34%
<6928> エノモト　　　　　 　258000 　72220　 257.24% 8.98%
<6590> 芝浦メカ　　　　　 　193400 　62180　 211.03% 8.52%
<7888> 三光合成　　　　　 　1409100 　466340　 202.16% 4.58%
<2338> ビットワンG　　　 　842400 　282220　 198.49% 7.47%
<9629> ピーシーエー　　　 　21000 　7180　 192.48% 1.73%
<2511> NF外債ヘッジ無　 　130490 　45552　 186.46% -0.39%
<7746> 岡本硝子　　　　　 　522000 　182320　 186.31% 0%
<3652> DMP　　　　　　 　48300 　17620　 174.12% 6.04%
<3186> ネクステージ　　　 　1360200 　520060　 161.55% -7.7%
<2521> 上場米HE　　　　 　869000 　336492　 158.25% 0.07%
<3763>* プロシップ　　　　 　42500 　16520　 157.26% 3.43%
<7199> プレミアグループ　 　150000 　58940　 154.50% 4.29%
<4350> メディカルシス　　 　485600 　193160　 151.40% 6.61%
<6327> 北川精機　　　　　 　682100 　272320　 150.48% 10.95%
<4921> ファンケル　　　　 　619900 　249400　 148.56% -1.71%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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