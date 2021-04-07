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*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ワタベ、プロシップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月7日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6982> リード 3244800 26820 11998.43% 6.36%
<8186> 大塚家 5592200 452260 1136.50% 11.36%
<2512> NF外債ヘッジ有 622830 55756 1017.06% -0.2%
<6814> 古野電 660100 67580 876.77% 6.12%
<5933> アルインコ 234300 27400 755.11% 7.18%
<6588> 東芝テック 591000 77140 666.14% 9.75%
<7707> PSS 4004900 543920 636.30% 11.63%
<3853> アステリア 1401800 217300 545.10% 0.83%
<1345> 上場Jリート 633000 105660 499.09% 1.08%
<4696>* ワタベ 758800 131680 476.25% 7.76%
<7851> カワセCS 3311800 609200 443.63% 15.68%
<3683> サイバリンクス 708100 146380 383.74% -6.99%
<3645> メディカルN 797800 210120 279.69% 10.4%
<3150> グリムス 484800 131040 269.96% 3.58%
<3933> チエル 422100 115600 265.14% 7.34%
<6928> エノモト 258000 72220 257.24% 8.98%
<6590> 芝浦メカ 193400 62180 211.03% 8.52%
<7888> 三光合成 1409100 466340 202.16% 4.58%
<2338> ビットワンG 842400 282220 198.49% 7.47%
<9629> ピーシーエー 21000 7180 192.48% 1.73%
<2511> NF外債ヘッジ無 130490 45552 186.46% -0.39%
<7746> 岡本硝子 522000 182320 186.31% 0%
<3652> DMP 48300 17620 174.12% 6.04%
<3186> ネクステージ 1360200 520060 161.55% -7.7%
<2521> 上場米HE 869000 336492 158.25% 0.07%
<3763>* プロシップ 42500 16520 157.26% 3.43%
<7199> プレミアグループ 150000 58940 154.50% 4.29%
<4350> メディカルシス 485600 193160 151.40% 6.61%
<6327> 北川精機 682100 272320 150.48% 10.95%
<4921> ファンケル 619900 249400 148.56% -1.71%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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