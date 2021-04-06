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記事提供元：フィスコ
*16:21JST 【M&A速報：2021/04/06（2）】富士通オーストラリア、経営コンサルティングファームの豪Versor社を買収
■富士通オーストラリア、経営コンサルティングファームの豪Versor社を買収
■アステリア<3853>、日本円対象のステーブルコイン「JPYC」発行の日本暗号資産市場と資本業務提携
■Macbee Planet<7095>、株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」運営の日本クラウドキャピタルと資本業務提携
■アジュバンコスメジャパン<4929>、持株会社体制に移行
■アパグループ、宮城県大崎市のホテル「東北イン古川駅前」を買収
■LAホールディングス<2986>、「ドーガン・リージョナルバリュー投資事業有限責任組合」に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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