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出来高変化率ランキング（10時台）～ポート、Amaziaなどがランクイン

2021年4月6日 10:49

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記事提供元：フィスコ


*10:49JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ポート、Amaziaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月6日　10:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<7623> サンオータス　　　 1165500 　42400　 2648.82% 3.2%
<7829> サマンサJP　　　　4201200 　165940　 2431.76% 2.84%
<2305> スタジオアリス　　　194200 　21080　 821.25% 8.21%
<6172> メタップス　　　　　1658300 　212700　 679.64% 12.71%
<4766> ピーエイ　　　　　　10147500 　1366000　 642.86% 15.65%
<3446> ジェイテック　　　　92000 　15940　 477.16% -10.94%
<7081> レンティア　　　　　34000 　7540　 350.93% 1.32%
<5358> イソライト　　　　　327900 　73120　 348.44% 8.47%
<2927> AFC-HD　　　　846600 　202020　 319.07% -11.98%
<3048> ビックカメラ　　　　1055300 　306840　 243.93% 5.18%
<2562> 上場ダウH　　　　　715810 　209268　 242.05% 0.35%
<2563> iS500米H　　　333424 　98782.2　 237.53% 0.95%
<6863> ニレコ　　　　　　　97900 　36860　 165.6% -0.8%
<3333> あさひ　　　　　　　332900 　143620　 131.79% -4.37%
<1345> 上場Jリート　　　　167200 　73460　 127.61% -0.24%
<3498> 霞ヶ関キャピタル　　64700 　28660　 125.75% 9.62%
<9262> シルバーライフ　　　74600 　34040　 119.15% 2.34%
<2809> キユーピー　　　　　918700 　419420　 119.04% 7.29%
<7047>* ポート　　　　　　　135200 　62020　 117.99% 2.04%
<8227> しまむら　　　　　　422900 　197660　 113.95% -7.84%
<3228> 三栄建築　　　　　　221500 　109940　 101.47% 4.61%
<1712> ダイセキソリュ　　　209000 　108980　 91.78% -0.77%
<4424>* Amazia　　　　184600 　101020　 82.74% -4.63%
<5406> 神戸鋼　　　　　　　7789600 　4331200　 79.85% 3.71%
<7513> コジマ　　　　　　　302700 　174520　 73.45% 0%
<2398> ツクイHD　　　　　333500 　199860　 66.87% -0.11%
<7679> 薬王堂HD　　　　　64300 　39920　 61.07% -3.69%
<3970> イノベーション　　　30000 　19500　 53.85% -2.78%
<5491> 日金属　　　　　　　101200 　65920　 53.52% -1.72%
<6140>* 旭ダイヤ　　　　　　221400 　145960　 51.69% 3.87%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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