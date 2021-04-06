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*10:49JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ポート、Amaziaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月6日 10:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7623> サンオータス 1165500 42400 2648.82% 3.2%
<7829> サマンサJP 4201200 165940 2431.76% 2.84%
<2305> スタジオアリス 194200 21080 821.25% 8.21%
<6172> メタップス 1658300 212700 679.64% 12.71%
<4766> ピーエイ 10147500 1366000 642.86% 15.65%
<3446> ジェイテック 92000 15940 477.16% -10.94%
<7081> レンティア 34000 7540 350.93% 1.32%
<5358> イソライト 327900 73120 348.44% 8.47%
<2927> AFC-HD 846600 202020 319.07% -11.98%
<3048> ビックカメラ 1055300 306840 243.93% 5.18%
<2562> 上場ダウH 715810 209268 242.05% 0.35%
<2563> iS500米H 333424 98782.2 237.53% 0.95%
<6863> ニレコ 97900 36860 165.6% -0.8%
<3333> あさひ 332900 143620 131.79% -4.37%
<1345> 上場Jリート 167200 73460 127.61% -0.24%
<3498> 霞ヶ関キャピタル 64700 28660 125.75% 9.62%
<9262> シルバーライフ 74600 34040 119.15% 2.34%
<2809> キユーピー 918700 419420 119.04% 7.29%
<7047>* ポート 135200 62020 117.99% 2.04%
<8227> しまむら 422900 197660 113.95% -7.84%
<3228> 三栄建築 221500 109940 101.47% 4.61%
<1712> ダイセキソリュ 209000 108980 91.78% -0.77%
<4424>* Amazia 184600 101020 82.74% -4.63%
<5406> 神戸鋼 7789600 4331200 79.85% 3.71%
<7513> コジマ 302700 174520 73.45% 0%
<2398> ツクイHD 333500 199860 66.87% -0.11%
<7679> 薬王堂HD 64300 39920 61.07% -3.69%
<3970> イノベーション 30000 19500 53.85% -2.78%
<5491> 日金属 101200 65920 53.52% -1.72%
<6140>* 旭ダイヤ 221400 145960 51.69% 3.87%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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