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【M&A速報：2021/04/02（1）】ソニーグループ、ブラジルの音楽会社Som Livreを約283億円で買収

2021年4月2日 12:44

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記事提供元：フィスコ


*12:44JST 【M&A速報：2021/04/02（1）】ソニーグループ、ブラジルの音楽会社Som Livreを約283億円で買収
■ソニーグループ<6758>、ブラジルの音楽会社Som Livreを約283億円で買収

■アルファクス・フード・システム<3814>、サービスロボット販売・レンタル事業のビジネスロボットに出資

■アイティフォー<4743>、店舗向けソリューション「Arrow シリーズ」事業を新会社「アローテック」に譲渡

■トヨタ紡織<3116>、子会社で総務・福利厚生サービスのTBコーポレートサービスと期間社員採用等のTBクリエイトスタッフを合併

■高知銀行<8416>とオーシャンリース、総額3億円の「こうぎん地域協働ファンド2号」を共同設立

■学習支援事業等のキズキ、グロップから不登校・中退者向け家庭教師派遣事業を譲り受け　「家庭教師キズキ家学」として運営

■行政サービスのデジタル変革事業展開のグラファー、シリーズBで総額約12億円の資金調達を実施

■気候変動×テクノロジーベンチャーのアスエネ、シリーズAで総額3億円の資金調達を実施

■nmsホールディングス<2162>傘下でEMS事業のTKR、カンタツから3Dプリンター事業を譲り受け　歯科医療デジタル分野に参入

■GMOペイメントゲートウェイ<3769>、金融・決済領域システム開発のビュフォートを買収

■伊豆箱根鉄道、子会社の伊豆箱根交通と伊豆箱根タクシーを合併

■大林組<1802>子会社でホテル・伝統建築等の内外装工事を手がける内外テクノス、木造作専門工事の築柴を買収

■東芝三菱電機産業システム、米国子会社2社を合併

■碧海信用金庫、「あいち活性化投資事業有限責任組合」を通じバイオ関連事業展開のGEホールディングスに出資

■プラスチック関連事業の日本モリマー、AGC<5201>子会社で繊維強化プラスチック開発等のAGCマテックスを買収

■プラスチック関連事業の日本モリマー、グループで医療用検査機器・検査キット事業等のパワーサプライとニートを合併

■住信SBIネット銀行、住宅ローン貸付等の優良住宅ローンを買収

■阪急阪神HD<9042>とSBIインベストメント、CVCファンド「阪急阪神イノベーションパートナーズ投資事業有限責任組合」を共同設立

■大和ハウス工業<1925>子会社で北陸三県を基盤とする若松梱包運輸倉庫グループ、飛高運送から運送事業を譲り受け

■NEXCO中日本、「川島ハイウェイオアシス」運営のオアシスパークを買収　セガから54.3％の株式取得

■VTホールディングス<7593>、「スーパーセブン」を生産する英国の自動車メーカーCaterham Cars Group社を買収

■リンテック<7966>、粘着製品製造・販売の米Duramark Products社を買収

■インターネットイニシアティブ(IIJ)<3774>、SI事業のシンガポールPTC SYSTEM社を買収

■常陽銀行と常陽キャピタルパートナーズ、総額20億円の「Jサポートファンド」を設立

■三菱倉庫<9301>、マーキュリアインベストメント<7190>と伊藤忠商事<8001>組成のBizTechファンドに3億円出資

■きらぼしキャピタル夢・はばたき1号ファンド、営業代行・Web面接サービス運営のスタジアムに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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