

*08:17JST 4/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29388.87、+210.07）

・NYダウは上昇（33153.21、+171.66）

・ナスダック総合指数は上昇（13480.11、+233.24）

・シカゴ日経225先物は上昇（29675、大阪比+275）

・SOX指数は上昇（3240.17、+115.23）

・VIX指数は低下（17.33、-2.07）

・米原油先物は上昇（61.45、+2.29）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル110円50-60銭

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・マネタリーベース（3月）

・日銀短観「調査全容」（3月）

・財政資金対民間収支（3月）

・米雇用統計（3月）

・米、英、独、仏、豪、ニュージーランド、南アフリカなど休場《ST》