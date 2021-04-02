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4/2の強弱材料

2021年4月2日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 4/2
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29388.87、+210.07）
・NYダウは上昇（33153.21、+171.66）
・ナスダック総合指数は上昇（13480.11、+233.24）
・シカゴ日経225先物は上昇（29675、大阪比+275）
・SOX指数は上昇（3240.17、+115.23）
・VIX指数は低下（17.33、-2.07）
・米原油先物は上昇（61.45、+2.29）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・1ドル110円50-60銭
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・マネタリーベース（3月）
・日銀短観「調査全容」（3月）
・財政資金対民間収支（3月）
・米雇用統計（3月）
・米、英、独、仏、豪、ニュージーランド、南アフリカなど休場《ST》

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