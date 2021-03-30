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記事提供元：フィスコ
*08:20JST 3/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29384.52、+207.82）
・NYダウは上昇（33171.37、+98.49）
・シカゴ日経225先物は上昇（29330、大阪比+250）
・1ドル109円70-80銭
・米原油先物は上昇（61.56、+0.59）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13059.65、-79.08）
・SOX指数は下落（3054.63、-51.65）
・VIX指数は上昇（20.74、+1.88）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・3月期末の権利落ち日
・有効求人倍率（2月）
・失業率（2月）
・百貨店売上高（2月）
・スーパー売上高（2月）
・ルネサスエレクトロニクス<6723>が工場火災被害について会見
・Appier Groupとスパイダープラスの2銘柄が新規上場
・日本取引所グループ<8697>の清田CEOが記者会見
・ユーロ圏景況感指数（3月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（3月）
・独消費者物価指数（3月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（1月）
・米FHFA住宅価格指数（1月）
・米消費者信頼感指数（3月）《ST》
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