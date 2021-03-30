

*08:20JST 3/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29384.52、+207.82）

・NYダウは上昇（33171.37、+98.49）

・シカゴ日経225先物は上昇（29330、大阪比+250）

・1ドル109円70-80銭

・米原油先物は上昇（61.56、+0.59）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（13059.65、-79.08）

・SOX指数は下落（3054.63、-51.65）

・VIX指数は上昇（20.74、+1.88）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・3月期末の権利落ち日

・有効求人倍率（2月）

・失業率（2月）

・百貨店売上高（2月）

・スーパー売上高（2月）

・ルネサスエレクトロニクス<6723>が工場火災被害について会見

・Appier Groupとスパイダープラスの2銘柄が新規上場

・日本取引所グループ<8697>の清田CEOが記者会見

・ユーロ圏景況感指数（3月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（3月）

・独消費者物価指数（3月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（1月）

・米FHFA住宅価格指数（1月）

・米消費者信頼感指数（3月）《ST》