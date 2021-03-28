フレデリック・カッセル“ウサギ＆ペンギン”の「イースターエッグ」

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記事提供元：ファッションプレス
フレデリック・カッセルのイースタースイーツ「イースターエッグ・マリー＆テオ」が、2021年4月4日(日)までフレデリック・カッセル三越銀座店で限定発売される。
■ウサギ＆ペンギンの「イースターエッグ」
フレデリック・カッセル2021年イースターは、ウサギの”マリー”とペンギンの”テオ”が主役。キュートな表情の2匹の動物たちをモチーフに、遊び心たっぷりのイースターエッグを展開する。
人参を持った姿がチャーミングな「イースターエッグ・マリー」は、甘酸っぱいストロベリー風味のチョコレートに、小さな粒のアーモンドチョコレートをイン。一方、真っ赤なリボンでおめかしした「イースターエッグ・テオ」には、香り高いダークチョコレートを使用した。
■【詳細】
・イースターエッグ・マリー 3,456円(税込)
・イースターエッグ・テオ 3,456円(税込)
発売期間：2021年3月22日(月)～4月4日(日)
取扱店舗：フレデリック・カッセル三越銀座店
住所：東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館 B2F
TEL：03-3562-1111(大代表)
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