ブロードマインド　公開価格を93.3％上回る初値1566円、保険代理店業など展開／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:41JST <7343> ブロードマインド 1295 -
公開価格（810円）を93.3％上回る1566円で初値を付けた。会社設立は2002年1月9日。個人や法人向けに保険代理店業、住宅ローン代理業、金融商品仲介業、宅地建物取引業に係るフィナンシャルパートナー事業を展開する。21年3月期の営業利益予想は前期比16.9％増の3.52億円。見込み客獲得数が27.8％増と拡大し、生命保険手数料が順調に伸びる見通し。第3四半期累計の実績は3.77億円で、既に通期予想を上回っている。《YN》
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