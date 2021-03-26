マーケット RSS

 

ヤマシタヘルスケアホールディングスは戻り試す、21年5月期利益上振れの可能性

2021年3月26日 08:36

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

　ヤマシタヘルスケアホールディングス<9265>(東1)は、九州を地盤とする医療機器専門商社を中心に、ヘルスケア領域でのグループとしての収益力向上を推進している。21年5月期は新型コロナウイルスの影響で減収減益予想としているが、第2四半期累計の利益進捗率が高水準であり、通期利益予想は上振れの可能性が高いだろう。株価は下値を切り上げてモミ合いから上放れの動きを強めている。低PBRも見直し材料であり、戻りを試す展開を期待したい。

■九州を地盤とする医療機器専門商社

　山下医科器械が17年12月1日付で純粋持株会社ヤマシタヘルスケアホールディングスを新設した。九州を地盤とする医療機器専門商社を中心に、ヘルスケア領域でのグループとしての収益力向上を推進している。

　グループの事業会社は4社で構成されている。山下医科器械は九州を地盤とする医療機器専門商社で、医療機器販売・メンテナンス、医療材料・消耗品販売、および医療モールを展開している。トムスは透析分野を中心とする医療機器販売およびメンテナンス、イーピーメディックは整形外科用インプラントの製造販売、アシスト・メディコ(19年12月設立)は医療機関の経営コンサルティングを展開している。なお山下医科器械は経済産業省から2020年度地域未来牽引企業(長崎県)の選定を受けた。

　20年5月期のセグメント別売上構成比は医療機器販売業が99%、医療機器製造・販売業が1%、医療モール事業が0%、営業利益構成比(調整前)は医療機器販売業が95%、医療機器製造・販売業が4%、医療モール事業が1%だった。医療機関の設備投資関連のため、第2四半期(9月～11月)および第4四半期(3月～5月)の構成比が高い特性がある。

　なお17年9月に光通信<9435>と資本業務提携し、光通信の九州地区における医科向け「EPARK」事業を共同展開している。19年7月には自然落下制御式輸液装置を開発・製造するアイムと資本業務提携し、医療機関・介護施設向け新型輸液装置のレンタル事業を開始した。20年1月にはNTT東日本と協業し、医療機関向けICTサービスを開始した。

■ヘルスケア領域でのグループ収益力向上を推進

　中期経営計画では、基本方針を「継続的な収益構造の確立に向けた事業会社の構造改革、および企業買収等によるヘルスケア領域でのグループ力向上を図る」として、目標値に21年5月期売上高605億円、営業利益5億30百万円、経常利益6億円を掲げている。

　医療機器販売業では、電子カルテなどの医療情報システム構築支援、合弁事業の医科向け会員ネットワーク「EPARK」の普及拡大、SPD(Supply　Processing&Distribution)事業の推進・収益性向上を推進している。医療機器製造・販売業では、台湾の医療機器メーカーと協力して手術器械の単回使用化に取り組んでいる。

　財務面では株主資本利益率(ROE)10%、自己資本比率30%以上維持、配当性向30%を目標として掲げている。

■21年5月期利益上振れの可能性

　21年5月期連結業績予想は売上高が20年5月期比2.4%減の631億08百万円、営業利益が6.3%減の5億24百万円、経常利益が10.0%減の5億78百万円、当期純利益が24.8%減の3億45百万円としている。配当予想は13円減配の41円(期末一括)である。

　重点施策としてグループ間の連携を強めて、急性期病院への高度医療機器や低侵襲治療機器等の営業拡大、充実した物流網を活かしたSPD事業の推進、電子カルテや医療情報システムの提案強化、新規事業によるサービス多角化などを推進する。

　第2四半期累計は、売上高が前年同期比1.8%減の325億02百万円、営業利益が19.9%減の4億27百万円、経常利益が21.0%減の4億60百万円、四半期純利益が25.4%減の3億08百万円だった。

　新型コロナウイルスの影響(取引先医療機関における外来患者数の減少、手術・検査・処置症例の減少、商談遅延・見送りなど)で売上が減少し、コスト面では設備管理費などが増加した。

　医療機器販売業は1.8%減収で7.7%減益だった。売上高の内訳は一般機器分野が14.0%減収、一般消耗品分野が1.9%増収、低侵襲治療分野が5.8%減収、専門分野が3.7%増収、情報・サービス分野が11.0%増収だった。医療機器製造・販売業は20.5%増収で17.6%増益、医療モール事業は10.9%減収で僅かながら赤字化した。

　なお四半期別に見ると、第1四半期は売上高155億28百万円で営業利益66百万円、第2四半期は売上高169億74百万円で営業利益3億61百万円だった。医療機関の設備投資関連のため、第2四半期および第4四半期の構成比が高い特性がある。

　通期ベースでも、新型コロナウイルスによるマイナス影響(手術・検査・処置症例減少による消耗品売上の減少、商談の遅延や設備計画の見直し)を想定し、さらに消費増税時の駆け込み需要の反動減なども考慮して、減収減益予想としている。

　ただし第2四半期累計の進捗率は売上高が51.5%、営業利益が81.5%だった。利益進捗率が高水準であり、通期利益予想は上振れの可能性が高いだろう。

■株主優待制度は5月末の株主対象

　株主優待制度は毎年5月31日現在の1単元(100株)以上保有株主を対象に、保有株式数および継続保有期間に応じてオリジナルクオカードを贈呈(詳細は会社HP参照)している。

■株価は戻り試す

　株価は下値を切り上げてモミ合いから上放れの動きを強めている。低PBRも見直し材料であり、戻りを試す展開を期待したい。3月25日の終値は1725円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS135円32銭で算出)は約13倍、今期予想配当利回り(会社予想の41円で算出)は約2.4%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS2717円81銭で算出)は約0.6倍、時価総額は約44億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスは高値に接近、２０年１２月期増収増益予想（2020/09/30）
夢真ホールディングスは戻り試す、２０年９月期増収増益予想（2020/09/30）
ジーニーは調整一巡、２１年３月期黒字化予想（2020/09/29）
【特集】上方修正や好決算の発表銘柄から中国関連と証券株に「まだはもうなり」の可能性（2020/10/19）
【特集】テレワークの恩恵、ハウスビルダー株に注目（2020/10/12）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. アンジェスは共同開発中の新型コロナ「治療薬」が注目され大幅反発
  2. NY原油：大幅反発で61.18ドル、スエズ運河の船舶航行に影響も
  3. NY原油：大幅反落で58.56ドル、供給不安緩和で売り強まる
  4. FRBと日銀の一蓮托生　まさかのSLRの緩和措置終了と日銀黒田総裁発言　後編
  5. 米国株見通し：買戻しか、大型投資による回復期待で
  1. アンジェスは新型コロナ治療薬の共同開発に注目集まり戻り高値に進む
  2. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比130円安び28680円～
  3. NY原油：大幅下落で57.76ドル、欧米諸国と中国の対立激化を警戒
  4. アンジェスは共同開発中の新型コロナ「治療薬」が注目され大幅反発
  5. NY原油：反発、ドル高一服で押し目買いが入る
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  3. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  4. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）

広告

写真で見るニュース

  • 2021年シーズン カラーリングマシン（本田技研工業の発表資料より）
  • ©Bernardo Ramonfaur/123RF.COM
  • ジャイロ e:（ロスホワイト）（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
  • RB16B（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望3月25日号　米金融緩和策縮小時期はFRB想定より前倒しか?　2021年米政府支援効果額はGDPの最大3割にも

(c) 123rf

FRBと日銀の一蓮托生　まさかのSLRの緩和措置終了と日銀黒田総裁発言　後編

今回の研究の成果（画像: 熊本大学の発表資料より）

インスリン注射剤に混ぜるだけ!? 経口インスリン製剤開発に期待　熊本大の研究

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体