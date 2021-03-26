

*08:24JST 3/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28729.88、+324.36）

・NYダウは上昇（32619.48、+199.42）

・ナスダック総合指数は上昇（12977.68、+15.79）

・シカゴ日経225先物は上昇（28860、大阪比+240）

・1ドル109円10-20銭

・SOX指数は上昇（2959.88、+5.91）

・VIX指数は低下（19.81、-1.39）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米原油先物は下落（58.56、-2.62）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（3月）

・国債買いオペ

・ブロードマインド、イー・ロジットの2銘柄が新規上場

・英小売売上高指数（2月）

・独IFO企業景況感指数（3月）

・米個人所得（2月）

・米個人消費支出（2月）

・米卸売在庫（2月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数確定値（3月）

・欧州連合（EU）首脳会議最終日《ST》