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3/26の強弱材料

2021年3月26日 08:24

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記事提供元：フィスコ


*08:24JST 3/26
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28729.88、+324.36）
・NYダウは上昇（32619.48、+199.42）
・ナスダック総合指数は上昇（12977.68、+15.79）
・シカゴ日経225先物は上昇（28860、大阪比+240）
・1ドル109円10-20銭
・SOX指数は上昇（2959.88、+5.91）
・VIX指数は低下（19.81、-1.39）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・米原油先物は下落（58.56、-2.62）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（3月）
・国債買いオペ
・ブロードマインド、イー・ロジットの2銘柄が新規上場
・英小売売上高指数（2月）
・独IFO企業景況感指数（3月）
・米個人所得（2月）
・米個人消費支出（2月）
・米卸売在庫（2月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数確定値（3月）
・欧州連合（EU）首脳会議最終日《ST》

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