ＴＯＫＡＩホールディングス　AWS Digital Workplace Partner of the Yearを受賞

*16:47JST TOKAIホールディングス---AWS Digital Workplace Partner of the Yearを受賞

TOKAIホールディングス<3167>は23日、子会社のTOKAIコミュニケーションズ(以下、TOKAI COM)が、アマゾン ウェブサービス(以下、AWS)が同日に発表したAWS Partner Network(APN)Award 2020において、「AWS Digital Workplace Partner of the Year」を受賞したと発表。

TOKAI COMは、個人・法人向けに幅広いITサービスを提供している。特に、法人向けITサービスでは、AWSにおける導入コンサルティングから基盤構築、接続回線、監視運用に至る全工程をワンストップで提供、支援してきた。

「AWS Digital Workplace Partner of the Year」は、リモートワークとビジネス継続性を効果的かつセキュアにサポートするソリューションの提供及び運用において優れた功績があったパートナーを表彰するアワードである。TOKAI COMによると、今回の受賞は、2020年の働き方改革やテレワークが大きく進展するなかで、Amazon WorkSpaces 導入サポートサービスの提供を通じて、多くの顧客のビジネス継続性を支援したことが評価されたという。

同社は今後も、グループが持つデータセンターや広域光ファイバーネットワーク、システム開発力を駆使し、総合的なICTソリューションを社会に提供していく方針だ。《ST》