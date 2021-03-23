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LiSAミニアルバム『LADYBUG』B'z松本孝弘や北川悠仁ら手掛けるコラボ楽曲など全7曲

2021年3月23日 08:03

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記事提供元：ファッションプレス

　LiSAのミニアルバム『LADYBUG』が、2021年5月19日(水)にリリース。

　2020年末には2年連続での「NHK紅白歌合戦」への出場を果たし、2021年1月には既に新シングル「dawn」をリリース、新曲「サプライズ」が山崎賢人主演の映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ―』の主題歌に決定するなど、目覚ましい活躍が続くLiSA。今回リリースする『LADYBUG』はそんなLiSAのデビュー10周年を記念したミニアルバムだ。

　全7曲の収録曲は全て新曲。B'zのギタリスト・松本孝弘がサンウンドプロデュースを担当した、映画『地獄の花園』の主題歌「Another Great Day!!」をはじめ、女王蜂・アヴちゃんがプロデュースする「GL」、ゆず・北川悠仁が作詞・作曲を手掛けた「ノンノン」など、豪華アーティストとのコラボレーション楽曲が目白押しのラインナップとなっている。

　また、パッケージは全4タイプで展開。完全数量生産限定盤はCD、ブルーレイディスク、特典グッズを特製の缶に詰め込こんだ豪華仕様に。ファンは見逃せない一品だ。

【詳細】
LiSA ミニアルバム『LADYBUG』
リリース日：2021年5月19日(水)
価格：完全数量生産限定盤(CD+BD+特典グッズ) 13,200円(税込)、初回生産限定盤A(CD＋BD)／B(CD＋DVD) 4,950円(税込)、通常盤(CD) 2,750円(税込)

＜収録曲＞
1.RUNAWAY(作詞・LiSA 作曲・LiSA 編曲・PABLO a.k.a. WTF!?)
2.Another Great Day!!(作詞・LiSA 作曲・TAK MATSUMOTO 編曲・TAK MATSUMOTO、YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA)
3.サプライズ (作詞・LiSA 作曲＆編曲・高橋浩一郎(onetrap))
4.GL(作詞・薔薇園アヴ 作曲・薔薇園アヴ 編曲・女王蜂、塚田耕司）
5.ViVA LA MiDALA（作詞・LiSA、MAH 作曲・MAH 編曲・MAH）
6.ノンノン(作詞・北川悠仁、LiSA 作曲・北川悠仁 編曲・野間康介(agehasprings))
7. Letters to ME（作詞・
LiSA 作曲・LiSA 編曲・下村亮介(the chef cooks me))

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードコラボレーション山崎賢人地獄の花園

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