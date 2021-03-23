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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、月例経済報告、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(3月20日現在、日本銀行)
14:00 スーパーマーケット売上高(2月) 1.2％
14:30 全国百貨店売上高(2月) -29.7％
14:30 東京地区百貨店売上高(2月) -33.8％
15:00 工作機械受注(2月) 36.7％
月例経済報告(3月)
＜海外＞
16:00 英・失業率(2月) 7.2％
16:00 英・ILO失業率(3カ月)(1月) 5.2％ 5.1％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(3月) 78
21:30 米・経常収支(10-12月) -1840億ドル -1785億ドル
23:00 米・新築住宅販売件数(2月) 88.5万戸 92.3万戸
米・セントルイス連銀総裁がオンラインイベントで講演
米・ニューヨーク連銀総裁がオンライン討論会に参加
英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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