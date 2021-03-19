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【M&A速報：2021/03/19（1）】SIEとRTS、格闘ゲーム大会「Evo」関連資産をTriple社から共同買収

2021年3月19日 12:47

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記事提供元：フィスコ


*12:47JST 【M&A速報：2021/03/19（1）】SIEとRTS、格闘ゲーム大会「Evo」関連資産をTriple社から共同買収
■ソニー・インタラクティブエンタテインメントとRTS、格闘ゲーム大会「The Evolution Championship Series」関連資産をTriple Perfect社から共同買収

■コマツ<6301>、米・豪州のコンベアー事業売却で米Stellex Capital社と合意

■KDDI<9433>、アプリ分析サービスのフラーと資本業務提携　デジタル領域での地方創生に向けた取り組みで連携加速

■AGC<5201>、インドシナ半島のクロール・アルカリ事業子会社3社を再編統合

■ワタベウェディング<4696>、事業再生ADR手続き申請に関する報道について「本日開催予定の取締役会に付議する予定」

■半導体事業等の独Physik Instrumente社、グラナイトの石定盤加工技術を用いた位置決めシステム設計のP・G・Wを買収

■三菱商事<8058>、スイスGlencore社から豪州オールクン・ボーキサイト鉱山の権益30％を取得

■搬送システム事業などの第一工業、インテグラル投資先の封入封緘機メーカーBPSを買収

■福岡地所、ロイヤルHD<8179>から福岡リアルティの株式取得

■アジア開発キャピタル<9318>、北京北大青鳥環宇科技が実施する公募増資に応募

■チエル<3933>、子会社で高校生向け進学説明会運営の昭栄広報とソフト開発・ネットメディア事業等のMATOMeruを合併

■ジャフコグループ<8595>、本日上場のココナラ<4176>の保有株式を一部売却

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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