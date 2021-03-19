【M&A速報：2021/03/19（1）】SIEとRTS、格闘ゲーム大会「Evo」関連資産をTriple社から共同買収

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■コマツ<6301>、米・豪州のコンベアー事業売却で米Stellex Capital社と合意
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■AGC<5201>、インドシナ半島のクロール・アルカリ事業子会社3社を再編統合
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■半導体事業等の独Physik Instrumente社、グラナイトの石定盤加工技術を用いた位置決めシステム設計のP・G・Wを買収
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■搬送システム事業などの第一工業、インテグラル投資先の封入封緘機メーカーBPSを買収
■福岡地所、ロイヤルHD<8179>から福岡リアルティの株式取得
■アジア開発キャピタル<9318>、北京北大青鳥環宇科技が実施する公募増資に応募
■チエル<3933>、子会社で高校生向け進学説明会運営の昭栄広報とソフト開発・ネットメディア事業等のMATOMeruを合併
■ジャフコグループ<8595>、本日上場のココナラ<4176>の保有株式を一部売却
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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