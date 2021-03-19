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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、T.S.Iが東証マザーズに新規上場、ココナラが東証マザーズに新規上場など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(2月) -0.4％ -0.6％
T.S.Iが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)
ココナラが東証マザーズに新規上場(公開価格:1200円)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、決定内容・政策点検公表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(2月) 0.5％ 0.5％
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 4.25％ 4.25％
21:30 加・小売売上高(1月) -3.4％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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