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今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、T.S.Iが東証マザーズに新規上場、ココナラが東証マザーズに新規上場など

2021年3月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、T.S.Iが東証マザーズに新規上場、ココナラが東証マザーズに新規上場など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(2月)　-0.4％　-0.6％


T.S.Iが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)

ココナラが東証マザーズに新規上場(公開価格:1200円)

日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、決定内容・政策点検公表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(2月)　0.5％　0.5％
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　4.25％　4.25％
21:30　加・小売売上高(1月)　　-3.4％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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