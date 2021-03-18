関連記事
*12:19JST 【M&A速報：2021/03/18（1）】シティインデックスイレブンス、日本アジアグループへのTOB開始予定について発表
■シティインデックスイレブンス、日本アジアグループ<3751>へのTOB開始予定について発表 買付価格は1株910円
■日本アジアグループ<3751>、シティインデックスイレブンスから質問に対する回答を3月17日付で受領
■シダー<2435>、滋賀県東近江市のデイサービス1事業所の営業権を同県内でデイサービス事業を計画している企業に譲渡
■インフォマート<2492>、三井物産<8031>との協業により中国フードテック企業の北京博君優選網絡科と資本業務提携
■繊維商社の豊島、アディダス創設者一族が設立したスポーツ＆ヘルステックのスタートアップ企業の投資育成を行うleAD Sports & Health Tech Partnersに出資
■多要素認証サービスプロバイダーのイニシャル・ポイント、総額1億円の資金調達を実施
■C Channel<7691>、子会社でアパレル通販展開のマキシム株の一部を譲渡 出資比率70.7％に低下
■日鉄物産<9810>、子会社の岡山原田鋼管と古庄産業を合併 イゲタサンライズパイプの自動車鋼管取引を吸収分割
■パナソニック<6752>、傘下の欧州民生用電池事業会社3社の全株式をドイツの投資会社オーレリウスグループに譲渡
■マイナビ、企業向けビデオ通話プラットフォーム「FACEHUB」など提供のFacePeerに追加出資し子会社化
■岡三証券グループ<8609>、持ち分法適用関連会社の証券ジャパンに追加出資し子会社化
■岡三証券グループ<8609>、子会社の岡三証券と岡三オンライン証券を合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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